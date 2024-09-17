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Дуда может встретиться с Трампом в Пенсильвании 22 сентября

Дуда может встретиться с Трампом в Пенсильвании 22 сентября Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп может встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой в Пенсильвании, целью встречи может стать привлечение голосов польской диаспоры в "колеблющемся" штате.
Другие страны
17 сентября 2024 г. 16:57
Дуда может встретиться с Трампом в Пенсильвании 22 сентября

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп может встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой в Пенсильвании, целью встречи может стать привлечение голосов польской диаспоры в "колеблющемся" штате.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Onet.

По его сведениям, встречаэкс-президента с польским лидером может состояться 22 сентября. В этот день Трамп и Дуда посетят национальный санктуарий Ченстоховской иконы Божией Матери неподалеку от города Дойлстаун в штате Пенсильвания, отмечает Onet. Как утверждает портал, в штате проживают 750 тыс. американцев польского происхождения и "их голоса могут оказаться ключевыми" в предстоящих в ноябре выборах президента США. Канцелярия главы польского государства пока не подтверждала факт такой встречи.

Дуда будет находиться в США с 21 по 26 сентября, он примет участие в мерориятиях в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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