Дуда и Трамп обсудили по телефону безопасность восточного фланга НАТО

Президент Польши Анджей Дуда и лидер США Дональд Трамп обсудили в телефонном разговоре вопросы безопасности восточного фланга НАТО в преддверии предстоящего саммита альянса в Гааге.

Президент Польши Анджей Дуда и лидер США Дональд Трамп обсудили в телефонном разговоре вопросы безопасности восточного фланга НАТО в преддверии предстоящего саммита альянса в Гааге.

Как передает Report, об этом польский лидер написал на своей странице в соцсети Х.

"Только что у меня состоялся очень хороший разговор по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Главными темами стали вопросы безопасности Польши и нашего региона в контексте окончившегося саммита "Бухарестской девятки" и предстоящего саммита НАТО в Гааге", - написал Дуда в X.

Кроме того, лидеры обсудили вопрос увеличения расходов на оборону странами - участницами альянса.