Дуда: Акт Россия - НАТО о безопасности перестал существовать

Основополагающий акт Россия - НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности перестал существовать и уже никого не связывает.

Основополагающий акт Россия - НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности перестал существовать и уже никого не связывает.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом заявил президент Польши Анджей Дуда журналистам в Бухаресте.

"Надо громко сказать, что акт Россия — НАТО перестал существовать. Этот акт попросту уже никого не связывает", — сказал Дуда.

При этом польский президент утверждает: "Россия показала, что абсолютно не считает себя им связанной". "НАТО тоже должна вообще перестать вспоминать о том акте от 1997 года и его постановлениях и каких-либо обязательствах для НАТО, которые из него исходят", — сказал он.

"Нет сейчас никаких обязанностей. Сейчас есть обязанность НАТО защищать свободный мир перед Россией, которая является попросту обычным агрессором, которая сегодня допускает военные преступления в Украине", — заключил он.

Напомним, что согласно Основополагающему акту Россия — НАТО от 1997 года, альянс обязался не размещать существенные боевые силы на постоянной основе на территории своих стран-новобранцев.