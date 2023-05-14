Дубай возглавил мировой рейтинг по объему прямых иностранных инвестиций

Дубай возглавил мировой рейтинг по объему прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в новые предприятия (Greenfield FDI) по итогам 2022 года.

Дубай возглавил мировой рейтинг по объему прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в новые предприятия (Greenfield FDI) по итогам 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье наследный принц эмирата Хамдан бен Мухаммед Аль Мактум.

"Дубай второй год подряд занял первое место в мире по привлечению ПИИ в новые предприятия в 2022 году с ростом в 89,5% в годовом исчислении и притоком ПИИ в размере 47 млрд дирхамов [около $12,8 млрд]", - написал наследный принц Дубая в Twitter.

Пресс-служба правительства эмирата уточнила, что крупнейшими инвесторами в новые проекты в Дубае стали США (20%), Великобритания (13%), Индия (12%), Франция (5%) и Швейцария (4%).