​Дубай стал лидером в рейтинге шопинг-направлений для мусульманских туристов

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Дубай (ОАЭ) занял первое место в рейтинге лучших шопинг-направлений для мусульманских туристов в 2015 году.

Как сообщает Report, об этом свидетельствует Muslim Travel Shopping Index 2015, опубликованный на сайте Crescent Rating.

Дубай (ОАЭ) также возглавляет список лучших шопинг-направлений среди стран-участниц OIC (Организации исламского сотрудничества). Второе место в общем перечне занимает Куала-Лумпур (Малайзия). Третью строчку составители рейтинга отдали Сингапуру, который также лидирует в списке стран, не входящих в Организацию исламского сотрудничества.

Далее в сводном перечне следуют Лондон (Великобритания), Стамбул и Анталья (оба – Турция). За ними идут Доха (Катар), Манама (Бахрейн), Эр-Рияд (Саудовская Аравия) и Бали (Индонезия).

В общей сложности эксперты изучили 40 направлений, оценив их по различным критериям. В ходе исследования было установлено, что в 2014 году мусульманские путешественники потратили 62 млрд. долларов США на шопинг и еду.