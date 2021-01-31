Дубай объявил о создании альянса по распределению вакцин от COVID-19

Власти эмирата Дубай объявили о создании логистического альянса с целью ускорить распределение двух миллиардов доз вакцин от коронавируса по программе COVAХ в развивающиеся страны.

Власти эмирата Дубай объявили о создании логистического альянса с целью ускорить распределение двух миллиардов доз вакцин от коронавируса по программе COVAХ в развивающиеся страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в пресс-релизе правительства эмирата.

"По распоряжению вице-президента, премьер-министра страны, правителя Дубая Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума и в поддержку инициативы ВОЗ и ее усилий, направленных на справедливое распределение вакцины от COVID-19 по программе COVAX в 2021 году, эмират Дубай запускает новую мировую инициативу, к которой будут привлечены авиакомпания Emirates, портовый оператор Dubai Ports World, аэропорты Дубая и международный гуманитарный городок Дубая, для перевозки, хранения и оперативного распределения вакцины по миру", - говорится в сообщении.

Как отмечается в пресс-релизе, особое внимание будет уделено развивающимся странам, чьи жители наиболее пострадали от пандемии и которые сталкиваются с проблемами в перевозке и распределении медицинских препаратов.

По словам исполнительного директора комании Fly Emirates Ахмеда бен Саида Аль Мактума, каждый участник альянса обладает набором определенных логистических возможностей, которые вместе с развитой инфраструктурой Дубая как хаба позволяют создать комплексное решение проблемы распределения вакцин.

"Я уверен, что наши возможности позволяют нам принимать и хранить партии вакцин в больших объемах и в течение 48 часов доставлять их в любую точку мира", - заявил он.