ДТП в Танзании унесло жизни не менее 20 человек

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 20 человек погибли и 45 пострадали в результате ДТП с грузовиком и тремя микроавтобусами в Танзании.

Как передает Report, об этом сообщает местное издание Daily News.

По данным региональной полиции города Мбея, грузовик на большой скорости врезался сначала в один из микроавтобусов сзади, столкнув его в канаву, и потом задел еще два микроавтобуса.

"После того, как два микроавтобуса перевернулись, грузовик тоже потерял курс и упал в канал", — приводит издание слова начальника региональной полиции Мусы Таибу. По его словам, участок дороги, где произошел инцидент, узкий и неровный.

Таибу отметил, что водитель грузовика сбежал с места аварии, полиция начала его поиски.