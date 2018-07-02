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    ДТП в Танзании унесло жизни не менее 20 человек

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 20 человек погибли и 45 пострадали в результате ДТП с грузовиком и тремя микроавтобусами в Танзании.

    Как передает Report, об этом сообщает местное издание Daily News.

    По данным региональной полиции города Мбея, грузовик на большой скорости врезался сначала в один из микроавтобусов сзади, столкнув его в канаву, и потом задел еще два микроавтобуса.

    "После того, как два микроавтобуса перевернулись, грузовик тоже потерял курс и упал в канал", — приводит издание слова начальника региональной полиции Мусы Таибу. По его словам, участок дороги, где произошел инцидент, узкий и неровный.

    Таибу отметил, что водитель грузовика сбежал с места аварии, полиция начала его поиски.

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