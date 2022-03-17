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ДТП в США, погибли 6 студентов из университетских команд по гольфу

ДТП в США, погибли 6 студентов из университетских команд по гольфу Шестеро человек из мужской и женской университетских команд по гольфу погибли при столкновении пикапа и микроавтобуса в американском штате Техас.
Другие страны
17 марта 2022 г. 05:02
ДТП в США, погибли 6 студентов из университетских команд по гольфу

Шестеро человек из мужской и женской университетских команд по гольфу погибли при столкновении пикапа и микроавтобуса в американском штате Техас.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил телеканал CNN со ссылкой на местные власти.

По их данным, пикап выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, перевозившим членов мужской и женской университетских команд по гольфу и их тренера. В результате столкновения оба транспортных средства загорелись. Шестеро студентов и их тренер, а также водитель и несовершеннолетний пассажир пикапа погибли. Сообщается также о двух студентах, получивших серьезные травмы.

Причины происшествия устанавливаются.

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