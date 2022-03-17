ДТП в США, погибли 6 студентов из университетских команд по гольфу

Шестеро человек из мужской и женской университетских команд по гольфу погибли при столкновении пикапа и микроавтобуса в американском штате Техас.
По их данным, пикап выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, перевозившим членов мужской и женской университетских команд по гольфу и их тренера. В результате столкновения оба транспортных средства загорелись. Шестеро студентов и их тренер, а также водитель и несовершеннолетний пассажир пикапа погибли. Сообщается также о двух студентах, получивших серьезные травмы.
Причины происшествия устанавливаются.