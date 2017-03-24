ДТП в Казахстане: пять человек погибли

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Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Пять человек погибли, еще двое получили травмы в результате лобового столкновения двух автомашин на трассе Караганда-Балхаш в Карагандинской области Казахстана.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство "Казинформ".

По данным агентства, лобовое столкновение автомобилей Mercedes и Toyota произошло в 20 километрах от поселка Спасск Абайского района.

"В Mercedes находились трое мужчин из Шымкента. В Toyota ехала семья из Алматы с двумя детьми. По каким причинам водитель Mercedes выехал на встречную полосу, выясняется. Все трое, находившиеся в этом автомобиле, включая водителя, от лобового столкновения скончались. В Toyota скончались двухлетняя девочка из Алматы и ее мать", — сообщило агентство.

Четырехлетний сын скончавшейся женщины и водитель находятся в больнице. "Ребенок и мужчина находятся в реанимации", — сообщили в центре ортопедии и травматологии имени Макажанова.