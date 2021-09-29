ДТП в Израиле, погибли пять человек, включая трех детей

Пять человек погибли, еще более тридцати получили ранения в среду в результате столкновения автобуса и двух автомобилей на шоссе номер 89 на севере Израиля.

Пять человек погибли, еще более тридцати получили ранения в среду в результате столкновения автобуса и двух автомобилей на шоссе номер 89 на севере Израиля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает радио Kan.

По его информации, погибли мать и трое детей, находившиеся в одном из автомобилей, а также водитель автобуса. Двое из пострадавших находятся в критическом состоянии, указывает Kan.

Радиостанция сообщает, что в результате аварии автобус перевернулся, перекрыв дорогу в обоих направлениях. В эвакуации пострадавших были задействованы вертолеты медицинской службы и армии Израиля, указывает Kan.