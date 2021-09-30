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ДТП в Бразилии: 12 человек погибли, десятки пострадали

ДТП в Бразилии: 12 человек погибли, десятки пострадали В результате крупной автокатастрофы в Бразилии погибли по меньшей мере 12 человек.
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30 сентября 2021 г. 22:00
ДТП в Бразилии: 12 человек погибли, десятки пострадали

В результате крупной автокатастрофы в Бразилии погибли по меньшей мере 12 человек.

Как передает Report со ссылкой на Prensa Latina, трагедия произошла на территории муниципалитета Мунду-Нову (северо-восточный штат Баия).

Грузовик, перевозивший бревна эвкалипта, занесло на повороте, в результате чего перевернулся его прицеп, а находившийся в нем груз попал в ехавшие по встречной полосе автобус и фургон.

В результате инцидента травмы получили 22 человека, они доставлены в госпитали. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Водитель грузовика скрылся с места происшествия, полиция ведет его розыск. Причины ДТП выясняются.

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Версия на азербайджанском языке Braziliyada ağır yol qəzası olub, ölənlər və xəsarət alanlar var

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