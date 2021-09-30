ДТП в Бразилии: 12 человек погибли, десятки пострадали

В результате крупной автокатастрофы в Бразилии погибли по меньшей мере 12 человек.

В результате крупной автокатастрофы в Бразилии погибли по меньшей мере 12 человек.

Как передает Report со ссылкой на Prensa Latina , трагедия произошла на территории муниципалитета Мунду-Нову (северо-восточный штат Баия).

Грузовик, перевозивший бревна эвкалипта, занесло на повороте, в результате чего перевернулся его прицеп, а находившийся в нем груз попал в ехавшие по встречной полосе автобус и фургон.

В результате инцидента травмы получили 22 человека, они доставлены в госпитали. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Водитель грузовика скрылся с места происшествия, полиция ведет его розыск. Причины ДТП выясняются.