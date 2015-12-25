​ДТП в Афганистане, не менее 24 человек погибли

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В результате автокатастрофы в Афганистане погибли, по меньшей мере, 24 человека, еще 17 получили ранения различной степени тяжести. По другим данным, погибли 43 человека.

Как сообщает Report, вечером 24 декабря на дороге в провинции Саманган в северном Афганистане пассажирский автобус лоб в лоб столкнулся с грузовым автомобилем. От удара автобус свалился в овраг.

В автобусе, следовавшем из Кабула в Мазари-Шариф, ехали 50 человек. По данным Сараджудинна Фитрата, губернатора округа Хазрат Султан, погибли 24 человека.

Министерство обороны в Кабуле сообщило, что жертвами этого ДТП стали 43 человека, отметило информационное агентство France Presse.