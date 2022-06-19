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ДТП с микроавтобусом в Мексике, погибли 13 человек

ДТП с микроавтобусом в Мексике, погибли 13 человек По меньшей мере 13 человек погибли и восемь получили травмы в субботу в ДТП с микроавтобусом в штате Мехико. Транспортное средство съехало с трассы, соединяющей столицу с городом Керетаро, и врезалось в дерево.
Другие страны
19 июня 2022 г. 07:06
ДТП с микроавтобусом в Мексике, погибли 13 человек

По меньшей мере 13 человек погибли и восемь получили травмы в субботу в ДТП с микроавтобусом в штате Мехико. Транспортное средство съехало с трассы, соединяющей столицу с городом Керетаро, и врезалось в дерево.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Управление федеральных дорог и мостов.

Бригады медиков и спасателей оказали первую помощь пострадавшим, которых позднее доставили в больницы. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

Сведений о причине автокатастрофы обнародовано не было. Сотрудники региональной прокуратуры приступили к установлению обстоятельств трагедии.

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