ДТП с электробусом в Индии, погибли не менее шести человек

По меньшей мере шесть человек погибли и еще 12 получили травмы поздно вечером в воскресенье в Канпуре, когда электробус столкнулся с другими транспортными средствами и наехал на прохожих.

По меньшей мере шесть человек погибли и еще 12 получили травмы поздно вечером в воскресенье в Канпуре, когда электробус столкнулся с другими транспортными средствами и наехал на прохожих.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NDTV, инцидент произошел недалеко от перекрестка Тат-Милл.

По этой информации, автобус на электрическом ходу ехал с превышением скорости, по невыясненным пока причинам водитель потерял управление. В результате электробус наехал на прохожих, а также столкнулся с несколькими автомобилями и мотоциклами, он остановился только после столкновения с грузовиком.

Как сообщил телеканалу заместитель комиссара местной полиции Прамод Кумар, водитель электробуса сбежал с места происшествия. Полиция объявила его в розыск, началось следствие.