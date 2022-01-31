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ДТП с электробусом в Индии, погибли не менее шести человек

ДТП с электробусом в Индии, погибли не менее шести человек По меньшей мере шесть человек погибли и еще 12 получили травмы поздно вечером в воскресенье в Канпуре, когда электробус столкнулся с другими транспортными средствами и наехал на прохожих.
Другие страны
31 января 2022 г. 07:58
ДТП с электробусом в Индии, погибли не менее шести человек

По меньшей мере шесть человек погибли и еще 12 получили травмы поздно вечером в воскресенье в Канпуре, когда электробус столкнулся с другими транспортными средствами и наехал на прохожих.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NDTV, инцидент произошел недалеко от перекрестка Тат-Милл.

По этой информации, автобус на электрическом ходу ехал с превышением скорости, по невыясненным пока причинам водитель потерял управление. В результате электробус наехал на прохожих, а также столкнулся с несколькими автомобилями и мотоциклами, он остановился только после столкновения с грузовиком.

Как сообщил телеканалу заместитель комиссара местной полиции Прамод Кумар, водитель электробуса сбежал с места происшествия. Полиция объявила его в розыск, началось следствие.

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Версия на английском языке Road accident kills 6, injures 12 in India 
Версия на азербайджанском языке Hindistanda yol-nəqliyyat hadisəsində 6 nəfər ölüb, 12 nəfər yaralanıb

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