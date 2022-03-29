ДТП с автобусом в Бразилии, погибли шесть человек

Шесть человек погибли, еще 12 пострадали в понедельник в результате ДТП с автобусом в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул.

Шесть человек погибли, еще 12 пострадали в понедельник в результате ДТП с автобусом в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Globo.

По его сведениям, ДТП произошло после того, как водитель лесовоза не справился с управлением и выехал на встречную полосу. После столкновения с автобусом грузовик перевернулся, заблокировав движение по трассе, после чего в него также врезались легковой автомобиль и микроавтобус.

Четверо жертв трагедии - военнослужащие девятого разведывательного полка, возвращавшиеся на автобусе на службу после увольнения, передал телеканал.