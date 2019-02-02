Посол ЕС: Усилия ЕС по сохранению экономических положений СВПД обусловлены полным выполнением Ираном своих обязательств

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Создание INSTEX отражает постоянную европейскую политическую приверженность поддержке полного и эффективного осуществления СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий). Об этом Report заявил руководитель представительства Европейского союза в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

По его словам, цель INSTEX (Инструмент поддержки торговых обменов), созданного Францией, Германией и Великобританией, заключается в содействии законной торговле между экономическими операторами и Ираном. Другие члены ЕС будут приглашены присоединиться.

«Создание INSTEX отражает постоянную европейскую политическую приверженность поддержке полного и эффективного осуществления СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), ядерной сделки Ирана, во всех ее аспектах, в соответствии с Резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН. После того, как механизм станет полностью действующий, он должен помочь экспортерам ЕС и импортерам вести законную торговлю, как это разрешено в соответствии с законами ЕС, международным и соответствующим внутренним законодательством. Наши усилия по сохранению экономических положений СВПД обусловлены полным выполнением Ираном своих обязательств в ядерной области. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в тринадцати последовательных отчетах подтверждает, что Иран полностью выполняет свои обязательства по соглашению», - сказал посол ЕС.

Как отметил Кестутис Янкаускас, первоначально механизм будет сосредоточен на наиболее важных для иранского населения секторах, таких как фармацевтика, медицинские приборы и сельскохозяйственные товары.

Отвечая на вопрос о дальнейших взаимоотношениях Европейского Союза и США, после создания INSTEX, посол подчеркнул, что «механизм не направлен против США, он будет действовать в полном соответствии с законодательством ЕС и международным законодательством, стандартами по борьбе с отмыванием денег или противодействию финансированию терроризма».