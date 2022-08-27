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Дроны применят для обеспечения безопасности саммита G7

Дроны применят для обеспечения безопасности саммита G7 Японские правоохранительные органы намерены использовать беспилотники и технологии на основе искусственного интеллекта для обеспечения безопасности на саммите Группы семи (G7) в Хиросиме в 2022 году. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил
Другие страны
27 августа 2022 г. 18:00
Дроны применят для обеспечения безопасности саммита G7

Японские правоохранительные органы намерены использовать беспилотники и технологии на основе искусственного интеллекта для обеспечения безопасности на саммите Группы семи (G7) в Хиросиме в 2022 году. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Комитета общественной безопасности страны Коити Тани.

По его словам, так японская сторона сможет показать высокий уровень безопасности внутри страны как местным жителям, так и иностранным гостям.

После расследования полиция Японии пришла к выводу, что убийство бывшего премьер-министра Синдзо Абэ можно было бы предотвратить. При этом были допущены ошибки в обеспечении мер безопасности на его выступлении.

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