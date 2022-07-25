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Драупади Мурму приняла присягу и стала 15-м президентом Индии

Драупади Мурму приняла присягу и стала 15-м президентом Индии Драупади Мурму в понедельник приняла присягу и официально стала 15-м президентом Индии.
Другие страны
25 июля 2022 г. 10:03
Драупади Мурму приняла присягу и стала 15-м президентом Индии

Драупади Мурму в понедельник приняла присягу и официально стала 15-м президентом Индии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, церемония, которую в прямом эфире транслировали индийские телеканалы, прошла в центральном зале парламента страны в Нью-Дели.

"Мне посчастливилось занять этот пост в год 75-летия независимости. Нам придется активизировать наши усилия, чтобы оправдать надежды, которые наши борцы за свободу возлагали на граждан независимой Индии", - сказала Мурму в первой речи в качестве президента после принятия присяги.

Мурму бывшая губернатор штата Джаркханд. Она - выходец из племени санталов (крупнейшего племени народа мунда) в восточном штате Одиша, которое относится к так называемым списочным, зарегистрированным племенам (исторически принадлежавшим к социальным низам и низким кастам). Мурму стала второй женщиной-президентом Индии (первой была Пратибха Патил, 2007-2012) и первым президентом - выходцем из так называемых списочных племен. Кроме того, она стала первым президентом Индии, родившимся в "свободной стране", то есть после получения этим государством независимости от британцев в 1947 году.

Голосование по выборам президента прошло 18 июля. В нем приняли участие депутаты верхней (Раджья Сабха) и нижней (Лок Сабха) палат парламента страны, а также члены законодательных собраний (региональных парламентов) 28 штатов и двух союзных территорий (в Индии только две из восьми союзных территорий имеют законодательные собрания - Дели и Пудучерри) - всего около 4 800 выборщиков. 21 июля прошел подсчет голосов, Мурму, представляющая Национально-демократический альянс во главе с правящей партией "Бхаратия джаната парти" (БДП, Индийская народная партия), получила более 64% голосов, значительно обогнав представителя объединенной оппозиции Яшванта Синху.

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