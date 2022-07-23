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Драги назвал соглашения по зерну в Турции хорошей новостью для всего мира

Драги назвал соглашения по зерну в Турции хорошей новостью для всего мира Подавший в отставку премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что подписанные в Стамбуле соглашения по украинскому зерну "являются хорошей новостью для всего международного сообщества".
Другие страны
23 июля 2022 г. 00:32
Драги назвал соглашения по зерну в Турции хорошей новостью для всего мира

Подавший в отставку премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что подписанные в Стамбуле соглашения по украинскому зерну "являются хорошей новостью для всего международного сообщества".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, приводит его слова в пятницу пресс-служба правительства.

"Освобождение миллионов тонн зерна, застрявших в портах Черного моря, необходимо для того, чтобы эти грузы дошли до граждан многих стран со средним и низким уровнем дохода и чтобы избежать глобального продовольственного кризиса. Успех этого плана будет зависеть от быстрой и полной реализации подписанных сегодня соглашений", - сказал Драги.

Драги добавил, что "в последние месяцы Италия решительно выступала за поддержку посреднической инициативы Турции при центральной роли ООН".

"Мы надеемся, что эти соглашения представляют собой первый шаг к конкретным перспективам мира на условиях, приемлемых для Украины", - указал он. Ранее МИД Италии назвал соглашение по зерну важным шагом в борьбе с продовольственным кризисом.

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