ДР Конго призвала ЕС принять жесткие меры по отношению к Руанде

МИД Демократической Республики Конго (ДРК) призывает главу дипломатии ЕС Каю Каллас принять жесткие меры по отношению к Руанде.

МИД Демократической Республики Конго (ДРК) призывает главу дипломатии ЕС Каю Каллас принять жесткие меры по отношению к Руанде.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсети Х.

"Государственный министр иностранных дел ДРК Тереза Кайивамба провела переговоры с главой дипломатии ЕС и призвала принять жесткие меры по отношению к Руанде", - отмечается в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что Кайивамба призвала Евросоюз ввести эмбарго на поставки минералов, которые Руанда вывозит с территории ДРК, и санкции против политического и военного руководства этой страны.

ДРК обвиняет Руанду в участии в конфликте на востоке страны на стороне повстанцев "Движения 23 марта" и в хищении ее природных богатств.