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ДР Конго призвала ЕС принять жесткие меры по отношению к Руанде

ДР Конго призвала ЕС принять жесткие меры по отношению к Руанде МИД Демократической Республики Конго (ДРК) призывает главу дипломатии ЕС Каю Каллас принять жесткие меры по отношению к Руанде.
Другие страны
5 февраля 2025 г. 22:56
ДР Конго призвала ЕС принять жесткие меры по отношению к Руанде

МИД Демократической Республики Конго (ДРК) призывает главу дипломатии ЕС Каю Каллас принять жесткие меры по отношению к Руанде.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсети Х.

"Государственный министр иностранных дел ДРК Тереза Кайивамба провела переговоры с главой дипломатии ЕС и призвала принять жесткие меры по отношению к Руанде", - отмечается в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что Кайивамба призвала Евросоюз ввести эмбарго на поставки минералов, которые Руанда вывозит с территории ДРК, и санкции против политического и военного руководства этой страны.

ДРК обвиняет Руанду в участии в конфликте на востоке страны на стороне повстанцев "Движения 23 марта" и в хищении ее природных богатств.

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