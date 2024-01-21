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ДР Конго хочет получить инвестиции от Китая

ДР Конго хочет получить инвестиции от Китая Демократическая Республика Конго (ДРК) обсуждает с Китаем возможность финансирования в размере $7 млрд в рамках пересмотренного соглашения о предоставлении полезных ископаемых в обмен на инфраструктуру.
Другие страны
21 января 2024 г. 01:09
ДР Конго хочет получить инвестиции от Китая

Демократическая Республика Конго (ДРК) обсуждает с Китаем возможность финансирования в размере $7 млрд в рамках пересмотренного соглашения о предоставлении полезных ископаемых в обмен на инфраструктуру.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на инаугурационную речь президента ДРК Феликса Чисекеди.

По его словам, что необходимо изменить баланс в отношениях между двумя государствами, чтобы это было выгодно всем

В публикации отмечается, что в данной ситуации речь идет о пересмотре действующего контракта между ДРГ и КНР на сумму $6,2 млрд, который был заключен в 2008 году. Чисекеди утверждает, что это соглашение не принесло ожидаемого дохода его стране.

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