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DPA: Шольц хотел бы встретиться с Трампом перед выборами в Бундестаг

DPA: Шольц хотел бы встретиться с Трампом перед выборами в Бундестаг Канцлер Германии Олаф Шольц намерен встретиться с избранного президента США Дональда Трампа после его инаугурации 20 января и перед федеральными выборами, запланированными на 23 февраля.
Другие страны
17 декабря 2024 г. 19:30
DPA: Шольц хотел бы встретиться с Трампом перед выборами в Бундестаг

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен встретиться с избранного президента США Дональда Трампа после его инаугурации 20 января и перед федеральными выборами, запланированными на 23 февраля.

Как передает Report, об этом пишет агентство DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ.

По его информации, в своем первом телефонном разговоре с Трампом после его победы на выборах в ноябре Шольц "выразил желание посетить его вскоре после вступления в должность". "Не исключено", что это все-таки получится, указывает DPA.

Шольц пока не был приглашен на инаугурацию Трампа. Ранее телеканал CNN сообщал со ссылкой на источники, что Трамп направил приглашение на инаугурацию иностранным лидерам, в том числе президенту Аргентины Хавьеру Милею, премьер-министру Италии Джордже Мелони и президенту Сальвадора Найибу Букеле. По данным телеканала CBS News, приглашение также получил председатель КНР Си Цзиньпин.

Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.

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