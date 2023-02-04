Российский бизнесмен купил обанкротившийся аэропорт Франкфурт-Хан в Германии

Компания NR Holding, владеющая гоночной трассой Нюрбургринг в Германии, приобрела обанкротившийся аэропорт Франкфурт-Хан, расположенный в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Сумма сделки составляет около 20 млн евро.

Компания NR Holding, владеющая гоночной трассой Нюрбургринг в Германии, приобрела обанкротившийся аэропорт Франкфурт-Хан, расположенный в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Сумма сделки составляет около 20 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу вечером агентство DPA.

По его утверждению, за NR Holding стоит российский предприниматель Виктор Харитонин. Нотариальный договор, как пишет агентство, уже подписан. Денежные средства переведены на доверительный счет. Харитонин, по данным агентства, не фигурирует в санкционных списках Евросоюза.

Аэропорт Франкфурт-Хан расположен примерно посередине между Франкфуртом-на-Майне и Люксембургом, от обоих городов его отделяют около 120 км. Воздушная гавань была оборудована на базе бывшего американского военного аэродрома. Первые полеты гражданских самолетов были выполнены в 1993 году. С 2007 года показатели пассажирооборота и выручки аэропорта начали падать, а в 2021 году его владельцы объявили о банкротстве.

По мнению агентства, разрешение на ночные полеты делает Франкфурт-Хан привлекательным для потенциальных покупателей.