О нас

Российский бизнесмен купил обанкротившийся аэропорт Франкфурт-Хан в Германии

Российский бизнесмен купил обанкротившийся аэропорт Франкфурт-Хан в Германии Компания NR Holding, владеющая гоночной трассой Нюрбургринг в Германии, приобрела обанкротившийся аэропорт Франкфурт-Хан, расположенный в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Сумма сделки составляет около 20 млн евро.
Другие страны
4 февраля 2023 г. 09:47
Российский бизнесмен купил обанкротившийся аэропорт Франкфурт-Хан в Германии

Компания NR Holding, владеющая гоночной трассой Нюрбургринг в Германии, приобрела обанкротившийся аэропорт Франкфурт-Хан, расположенный в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Сумма сделки составляет около 20 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу вечером агентство DPA.

По его утверждению, за NR Holding стоит российский предприниматель Виктор Харитонин. Нотариальный договор, как пишет агентство, уже подписан. Денежные средства переведены на доверительный счет. Харитонин, по данным агентства, не фигурирует в санкционных списках Евросоюза.

Аэропорт Франкфурт-Хан расположен примерно посередине между Франкфуртом-на-Майне и Люксембургом, от обоих городов его отделяют около 120 км. Воздушная гавань была оборудована на базе бывшего американского военного аэродрома. Первые полеты гражданских самолетов были выполнены в 1993 году. С 2007 года показатели пассажирооборота и выручки аэропорта начали падать, а в 2021 году его владельцы объявили о банкротстве.

По мнению агентства, разрешение на ночные полеты делает Франкфурт-Хан привлекательным для потенциальных покупателей.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Награждены лица, участвовавшие в предотвращении террористического акта против посольства Азербайджана в Иране
Награждены лица, участвовавшие в предотвращении террористического акта против посольства Азербайджана в Иране
3 февраля 2023 г. 16:05
Азербайджан подпишет протокол международной конвенции о полной отмене смертной казни
Азербайджан подпишет протокол международной конвенции о полной отмене смертной казни
3 февраля 2023 г. 12:16
Президенты Азербайджана и Румынии выступили с заявлениями для прессы
Президенты Азербайджана и Румынии выступили с заявлениями для прессы
2 февраля 2023 г. 22:10
Румыно-азербайджанское сотрудничество выходит на новый этап
Румыно-азербайджанское сотрудничество выходит на новый этап
2 февраля 2023 г. 21:06
Президент: Мы предпримем дополнительные шаги для диверсификации торгового оборота с Румынией
Президент: Мы предпримем дополнительные шаги для диверсификации торгового оборота с Румынией
2 февраля 2023 г. 20:54
В Баку дан официальный прием в честь президента Румынии
В Баку дан официальный прием в честь президента Румынии
2 февраля 2023 г. 20:51
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева и президента Клауса Йоханниса в расширенном составе
ФотоСостоялась встреча президента Ильхама Алиева и президента Клауса Йоханниса в расширенном составе
2 февраля 2023 г. 19:10
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Румынии один на один
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Румынии один на один
2 февраля 2023 г. 18:29
Президент Ильхам Алиев поздравил молодежь Азербайджана
Президент Ильхам Алиев поздравил молодежь Азербайджана
2 февраля 2023 г. 18:08
Президент Румынии прибыл с официальным визитом в Азербайджан
ФотоПрезидент Румынии прибыл с официальным визитом в Азербайджан
2 февраля 2023 г. 15:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi