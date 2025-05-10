DPA: Мерц, Макрон и Стармер отправились в Украину

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправились в Украину.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправились в Украину.

Как передает Report , об этом сообщило агентство DPA .

По его информации, политики вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском планируют встретиться 10 мая с Владимиром Зеленским. Как ожидается, они обсудят вопросы дальнейшей поддержки Украины. В совместном заявлении они поддержали призыв президента США Дональда Трампа к полному и безоговорочному 30-дневному прекращению огня. Он, как считают они, должен "создать пространство для дискуссий о справедливом и прочном мире".