Более трети зарубежных компаний Германии намерены увеличить инвестиции

Более трети германских компаний за рубежом планируют увеличить инвестиции.
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По его данным, 36% предприятий в настоящее время намерены увеличить инвестиции и только 17% планируют сократить соответствующие бюджеты. Инвестиционная динамика, как указали в DIHK, особенно высока в США на фоне американского закона о снижении инфляции. Бизнес-ассоциации и политики уже выразили опасения по поводу того, что сейчас компании вкладывают в США больше, чем в Европу и Германию.
Согласно оценке DIHK, в США более низкие цены на энергоносители, а принятый правительством Соединенных Штатов закон о снижении инфляции привлекает дополнительные инвестиции. Так, 17% германских компаний заявили, что они будут расширять свои инвестиции в США. Промышленные компании в Германии, как подчеркнули в DIHK, более сдержанны, они хотят расширить свое участие в США, а также в Канаде и Мексике. По данным DIHK, компании ФРГ, работающие за рубежом, намерены увеличить инвестиции в соответствующие предприятия в течение следующих двенадцати месяцев больше, чем планировалось прошлой осенью.