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Более трети зарубежных компаний Германии намерены увеличить инвестиции

Более трети зарубежных компаний Германии намерены увеличить инвестиции Более трети германских компаний за рубежом планируют увеличить инвестиции.
Другие страны
29 апреля 2023 г. 09:31
Более трети зарубежных компаний Германии намерены увеличить инвестиции

Более трети германских компаний за рубежом планируют увеличить инвестиции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщило агентство DPA со ссылкой на результаты проведенного Торгово-промышленной палатой ФРГ (DIHK) опроса, в котором приняли участие 5,1 тыс. филиалов германских компаний по всему миру.

По его данным, 36% предприятий в настоящее время намерены увеличить инвестиции и только 17% планируют сократить соответствующие бюджеты. Инвестиционная динамика, как указали в DIHK, особенно высока в США на фоне американского закона о снижении инфляции. Бизнес-ассоциации и политики уже выразили опасения по поводу того, что сейчас компании вкладывают в США больше, чем в Европу и Германию.

Согласно оценке DIHK, в США более низкие цены на энергоносители, а принятый правительством Соединенных Штатов закон о снижении инфляции привлекает дополнительные инвестиции. Так, 17% германских компаний заявили, что они будут расширять свои инвестиции в США. Промышленные компании в Германии, как подчеркнули в DIHK, более сдержанны, они хотят расширить свое участие в США, а также в Канаде и Мексике. По данным DIHK, компании ФРГ, работающие за рубежом, намерены увеличить инвестиции в соответствующие предприятия в течение следующих двенадцати месяцев больше, чем планировалось прошлой осенью.

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