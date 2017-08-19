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    Дожди в Китае стали причиной гибели десяти человек

    Власти были вынуждены эвакуировать в безопасные места более 11 тысяч человек

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Проливные дожди и вызванные ими наводнения в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР привели к гибели 10 человек, 192,4 тысячи человек понесли материальный ущерб.

    Как передает Report, об этом сoобщает Центральное телевидение Китая.

    Дожди не прекращаются с 12 августа в ряде населенных пунктов района, власти были вынуждены эвакуировать в безопасные места более 11 тысяч человек.

    Непогода привела к серьезным повреждениям строений, в некоторых населенных пунктах фиксируются нарушения в подаче электроэнергии.

    По данным синоптиков, дожди в пострадавших районах продолжатся еще несколько дней.

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