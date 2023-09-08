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Доступ в Кишиневский международный аэропорт ограничат

Доступ в Кишиневский международный аэропорт ограничат Доступ в Кишиневский международный аэропорт с понедельника, 11 сентября, будет ограничен.
Другие страны
8 сентября 2023 г. 16:05
Доступ в Кишиневский международный аэропорт ограничат

Доступ в Кишиневский международный аэропорт с понедельника 11 сентября будет ограничен.

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом сообщили в пограничной полиции.

Уточняется, что мера обусловлена большим наплывом паломников, которые будут в период с 11 по 22 сентября пересекать Молдову транзитом.

"В связи с большим количеством паломников из Израиля, которые в период с 11 по 22 сентября 2023 года будут следовать транзитом через территорию Республики Молдова в Украину и из нее, при пересечении границы через Кишиневский международный аэропорт будут приняты меры для упрощения пассажиропотока и исключения рисков безопасности", – отмечается в сообщении.

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Версия на английском языке Access to Chisinau International Airport to be limited

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