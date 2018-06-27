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    Достигнута договоренность по встрече Путина и Трампа

    Встреча президентов состоится в австрийской столице 15 июля

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Россия и США договорились о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    В воскресенье австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, что в Вене прошла встреча российских и американских дипломатов. По информации издания, представители двух стран обсуждали возможность проведения переговоров глав государств.

    Стороны условились, что встреча президентов состоится в австрийской столице 15 июля, написало австрийское издание.

    На прошлой неделе Трамп заявил, что рассматривает возможность встречи с Владимиром Путиным в июле. Эту информацию подтвердил глава Госдепа Майк Помпео.

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