Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Досрочные парламентские выборы в Македонии пройдут 5 июня. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, за это решение проголосовали сегодня 73 депутата высшего законодательного органа балканского государства.

Роспуск Собрания (парламента) намечен на 7 апреля.

Во вторник на внеочередном заседании большинством депутатов было отозвано решение о самороспуске парламента 24 февраля. При этом парламентарии от оппозиционного Социал-демократического союза Македонии бойкотировали голосование в знак протеста против невыполнения условий межпартийного соглашения по выходу из политического кризиса от 15 июля 2015 года о деполитизации национальных СМИ и подготовки списка избирателей.

С началом нынешних суток должно было вступить в силу решение о самороспуске Собрания в связи с отставкой премьер-министра Николы Груевского. Пересмотр последовал после объявления США и Евросоюза о невыполнении всеми политическими субъектами страны ряда положений межпартийного соглашения, необходимых для проведения честных выборов, в частности, по вопросам СМИ и подготовки списка избирателей.