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Досрочное голосование началось на очередных выборах президента Узбекистана

Досрочное голосование началось на очередных выборах президента Узбекистана Досрочное голосование на очередных выборах главы Узбекистана, которые назначены на 24 октября, началось в четверг сегодня на всех избирательных участках, расположенных на территории республики и за ее пределами.
Другие страны
14 октября 2021 г. 13:34
Досрочное голосование началось на очередных выборах президента Узбекистана

Досрочное голосование на очередных выборах главы Узбекистана, которые назначены на 24 октября, началось сегодня на всех избирательных участках, расположенных на территории республики и за ее пределами.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила член ЦИК республики Гульноза Исмоилова.

"В соответствии со статьей 57 Избирательного кодекса Узбекистана досрочное голосование на очередных выборах президента республики, назначенных на 24 октября, будет проходить в период с 14 по 20 октября, для осуществления досрочного голосования избиратель должен будет письменно обратиться в соответствующую избирательную комиссию с указанием причины отсутствия в день выборов", - сказала Исмоилова.

Напомним, ранее избирательный участок для голосования был сформирован в посольстве Узбекистана в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistanda prezident seçkilərindən on gün əvvəl səsverməyə başlanılıb

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