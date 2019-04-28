​Досрочные всеобщие выборы состоятся в Испании

Досрочные выборы в Генеральные кортесы (двухпалатный парламент) пройдут в воскресенье в Испании, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По итогам волеизъявления будут избраны 350 членов Конгресса депутатов (нижняя палата), а также 208 сенаторов (верхняя палата).

Около 23 тыс. избирательных участков откроются в 09:00 по местному времени и будут работать до 20:00. Всего правом голоса обладают более 36,8 млн испанцев, из которых около 2 млн проживают за рубежом.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел королевства, около 92 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать порядок в день выборов. Предварительный подсчет голосов начнется практически сразу после закрытия участков.