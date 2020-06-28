​Допускается повторное закрытие границ внутри ЕС

Глава МИД Германии Хайко Маас допустил повторное закрытие границ внутри Евросоюза из-за второй волны коронавируса.

Как передает Report, об этом он рассказал в интервью агентству DPA.

«Не исключено, что границы придется снова закрыть, если количество заражений в каком-либо регионе ЕС будут значительно выше, чем в других», — заявил он. При этом Маас подчеркнул, что подобное решение должно быть принято на общеевропейском уровне с помощью голосования.

Ранее директор регионального офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе Ханс Клюге заявил, что из-за ослабления ограничений в европейских странах зафиксировали возрождение коронавируса. В частности, за две недели вспышку инфекции наблюдали в 30 странах Европы.