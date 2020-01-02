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Допрос экс-президента Украины перенесли на 24 января

Допрос экс-президента Украины перенесли на 24 января

Допрос экс-президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене во время подписания минских соглашений по Донбассу, перенесли на 24 января.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ, допрос должен был состояться 2 января.

Ранее на Украине вступил в силу закон об отмене депутаткой неприкосновенности. В Государственном бюро расследований Украины расследуют 15 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. Статья о госизмене предусматривает санкцию в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

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