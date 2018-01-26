Дополнительные авиационные силы МЧС России направлены на поиски пропавшего в Японском море судна

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Из Красноярска во Владивосток направлен самолёт Бе-200 для усиления авиационной группировки, задействованной в поисках судна "Восток", сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

В настоящее время погода в районе поиска весьма неблагоприятна, температура воздуха минус 15, ветер до 17 м/с, высота волны 4-6 метров, видимость 300 метров. Однако, по данныи пресс-службы ГУ МЧС РФ, поисковые работы не прекращаются, кроме авиации задействованы морские спасательные силы.

Напомним, российское судно "Восток" пропало в Японском море накануне. Связь с судном была прервана, на корабле находилась команда из 21 человека. Среди них двое азербайджанцев - матросы Мубариз Гусейнов 1972 года рождения и Руслан Ализаде 1991 года рождения.