Дональду Трампу грозит 561 год тюрьмы

Экс-президенту США Дональду Трампу грозит в общей сложности 561 год тюрьмы по трем уголовным делам.

Экс-президенту США Дональду Трампу грозит в общей сложности 561 год тюрьмы по трем уголовным делам.

Как сообщает Report, об этом Трамп заявил в обращении к своим сторонникам.

Он отметил, что коррумпированный Минюст Джо Байдена вновь незаконно выдвинул обвинения против него.

"По имеющимся данным, мне грозит в общей сложности 561 год тюрьмы в результате объявленной левыми охоты на ведьм. Это шесть жизней. Но тот, кто пытается отправить другого человека в тюрьму на шесть пожизненных сроков, показывает всем, что сам боится", - написал Трамп.

Трамп призвал своих сторонников вместе с ним "мирно выступить против скатывания Америки в тиранию" и предложил делать пожертвования на его избирательную кампанию, что является обычной практикой при политических выступлениях в США.