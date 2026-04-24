Дональд Туск выразил сомнение готовности США помочь Польше в случае нападения России

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил сомнение в готовности США оказать содействие Варшаве в случае потенциального нападения России.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью Financial Times.

"Самый большой и важный вопрос для Европы - готова ли Америка быть надежным союзником по НАТО в случае российского нападения", - сказал он, отметив, что необходимо вовремя отреагировать как политически, так и логистически.

Туск также призвал Евросоюз стать "реальным альянсом" в деле защиты континента.

"Я говорю о краткосрочной перспективе, скорее о месяцах чем о годах. Для нас крайне важно понимать, что все будут относиться к обязательствам по НАТО так же серьезно, как и Польша", - сказал он.

Польский премьер также предложил рассмотреть применение статьи 42.7 Договора ЕС - положения о взаимной обороне - после ухода премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которого в ЕС считают союзником России.

"Чтобы альянс был не только на бумаге, нужны реальные инструменты и возможности, в том числе в сфере обороны и переброски войск между странами <...> Именно поэтому моя главная задача и миссия сейчас - реинтеграция Европы. Это означает общую оборону и совместные усилия по защите наших восточных границ", - заключил Туск.