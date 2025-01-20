Дональд Трамп собрал рекордную сумму в $250 млн на свою инаугурацию

Избранный президент США Дональд Трамп собрал рекордную сумму в $250 млн на свою инаугурацию, которая состоится сегодня.

Избранный президент США Дональд Трамп собрал рекордную сумму в $250 млн на свою инаугурацию, которая состоится сегодня.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на источник.

Средства были собраны инаугурационным комитетом Трампа и его вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса, а также другими крупными организациями по сбору средств на проведение инаугурационных мероприятий. На предыдущую инаугурацию республиканца в 2017 году было собрано всего $107 млн.

По данным источников, инаугурацию Трампа профинансируют крупные технологические компании - Meta, Apple, Amazon, Google, Microsoft, OpenAI и Uber. Источники также сообщили о финансировании со стороны крупных игроков криптовалютной индустрии - Ripple вложила $5 млн, Robinhood - $2 млн, Coinbase - $1 млн.