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Дональд Трамп разгромил Никки Хейли в ее "домашнем" штате

Дональд Трамп разгромил Никки Хейли в ее "домашнем" штате Бывший президент США Дональд Трамп набрал большинство голосов на праймериз (первичных выборах) республиканцев в Южной Каролине, которые прошли 24 февраля.
Другие страны
25 февраля 2024 г. 06:12
Дональд Трамп разгромил Никки Хейли в ее домашнем штате
Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп набрал большинство голосов на праймериз (первичных выборах) республиканцев в Южной Каролине, которые прошли 24 февраля.

Как передает Report, победа политика стала серьезным ударом по его основному конкуренту Никки Хейли, занимавшей должность губернатора штата с 2011 по 2017 годы.

После подсчета 50% бюллетеней Трамп получает 60,4% голосов, а Хейли — 38,9%. Еще один кандидат, бизнесмен и пастор церкви в Техасе Райан Бинкли набрал лишь 0,1%.

Хейли пока лидирует лишь в трех из 46 округов.

Трамп уже объявил о своей победе в Южной Каролине. Спустя несколько минут после закрытия избирательных участков победу ему предсказали ведущие американские СМИ, включая телеканалы CNN, NBC, Fox News, агентство Associated Press и газету The Wall Street Journal.

Еще до проведения праймериз в Южной Каролине Никки Хейли заявила, что для того, чтобы остаться в борьбе за президентское кресло, ей вовсе не обязательна победа в "домашнем" штате, жители которого дважды избирали ее губернатором. "Я не боюсь возмездия Трампа. Я ничего от него не жду. Меня совершенно не беспокоит моя будущая политическая карьера", — рассказала она на встрече со сторонниками 20 февраля.

Впрочем, как отмечает New York Times, чтобы действительно составить Трампу серьезную конкуренцию, Хейли нужно было улучшить свой результат по сравнению с праймериз в Нью-Гемпшире, где она набрала около 43%.

При этом, ее предвыборный штаб признал, что в последние годы фактическим лидером Республиканской партии был Трамп.

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Версия на азербайджанском языке Tramp Cənubi Karolinada ilkin seçkidə erkən qalibiyyətini elan edib

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