Дональд Трамп рассказал как собирается завершить конфликты в Украине и в Газе

Избранный президент США Дональд Трамп рассказал о том, как планирует разрешать конфликты в Украине и на Ближнем Востоке.

Избранный президент США Дональд Трамп рассказал о том, как планирует урегулировать конфликты в Украине и на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом Трамп заявил в интервью Newsmax.

Он сказал что для решения конфликта в Украине ему необходима встреча с российским президентом Владимиром Путиным, отметив что этой встречи ждут оба лидера.

"Я знаю, что он [Путин] хочет встретиться, и я хочу встречи скорее, но сначала надо попасть в офис [президента США]", - сказал он.

По его словам, стремление ускорить проведении встречи и урегулирование конфликта обусловлено "большими людскими жертвами на поле боя".

Трамп также прокомментировал ситуацию вокруг урегулирования в секторе Газа. В связи с этим он отметил, что соглашение между сторонами ближневосточного конфликта по прекращению огня в секторе Газа и освобождению удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников будет заключено в скором времени

"Мы очень близки к тому, чтобы это было завершено. Они должны это сделать. Если они этого не сделают, там будет много проблем, каких они никогда раньше не видели. Они это сделают", - подчеркнул Трамп.