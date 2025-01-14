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Дональд Трамп рассказал как собирается завершить конфликты в Украине и в Газе

Дональд Трамп рассказал как собирается завершить конфликты в Украине и в Газе Избранный президент США Дональд Трамп рассказал о том, как планирует разрешать конфликты в Украине и на Ближнем Востоке.
Другие страны
14 января 2025 г. 09:11
Дональд Трамп рассказал как собирается завершить конфликты в Украине и в Газе

Избранный президент США Дональд Трамп рассказал о том, как планирует урегулировать конфликты в Украине и на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом Трамп заявил в интервью Newsmax.

Он сказал что для решения конфликта в Украине ему необходима встреча с российским президентом Владимиром Путиным, отметив что этой встречи ждут оба лидера.

"Я знаю, что он [Путин] хочет встретиться, и я хочу встречи скорее, но сначала надо попасть в офис [президента США]", - сказал он.

По его словам, стремление ускорить проведении встречи и урегулирование конфликта обусловлено "большими людскими жертвами на поле боя".

Трамп также прокомментировал ситуацию вокруг урегулирования в секторе Газа. В связи с этим он отметил, что соглашение между сторонами ближневосточного конфликта по прекращению огня в секторе Газа и освобождению удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников будет заключено в скором времени

"Мы очень близки к тому, чтобы это было завершено. Они должны это сделать. Если они этого не сделают, там будет много проблем, каких они никогда раньше не видели. Они это сделают", - подчеркнул Трамп.

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Версия на азербайджанском языке Tramp Ukrayna və Qəzzadakı münaqişələri necə həll edəcəyini açıqlayıb

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