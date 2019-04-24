​Дональд Трамп провел закрытую встречу с главой Twitter Джеком Дорси

Президент США Дональд Трамп во вторник встретился с генеральным директором компании Twitter Джеком Дорси.

Об этом американский лидер написал на своей странице в одноименной соцсети, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Президент указал, что встреча была посвящена работе социальных сетей. "Мы обсудили множество тем, связанных с их платформой и миром социальных сетей в целом. С нетерпением ждем открытого диалога!", - написал Трамп.

Ранее во вторник на своей странице в Twitter президент заявил, что чувствует дискриминацию со стороны социальной сети как к представителю Республиканской партии. Он обвинил компанию в том, что она удаляет из его учетной записи подписчиков, а также затрудняет подписку на его страницу. Это не первое обвинение Трампа в адрес социальной сети - в октябре прошлого года президент также указывал на "очевидные для всех" дискриминационные механизмы по отношению к его странице.

В настоящее время на страницу президента США Дональда Трампа подписаны 59,9 млн человек. С момента регистрации в марте 2009 года Трамп опубликовал 41,1 тыс. твитов.