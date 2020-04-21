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Дональд Трамп прокомментировал цены на нефть

​Дональд Трамп прокомментировал цены на нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что текущие цены на нефть "очень интересные", они позволят полностью заполнить резервы США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, американский лидер заявил о намерении залить в резервы до 75 миллионов баррелей.

"Основываясь на рекордно низких ценах на нефть ... мы заполняем наши нефтяные нацрезервы, стратегические резервы, и мы надеемся добавить до 75 миллионов баррелей в резервы. И это будет впервые за долгое время, когда они заполнены", - заявил Трамп журналистам.

20 апреля нефть марки WTI (с поставкой в мае) впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель.

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