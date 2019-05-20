Дональд ​Трамп продлил режим ЧП в отношении Ирака

Американский лидер Дональд Трамп продлил действие режима чрезвычайного положения в отношении Ирака.

Как передает Report, oб этом сообщается на сайте Белого дома.

"Препятствия на пути к упорядоченному восстановлению Ирака, восстановлению и поддержанию мира и безопасности в стране, а также развитию политических, административных и экономических институтов в Ираке по-прежнему представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединённых Штатов", - говорится в тексте письма Трампа к конгрессу.

Отмечается, что режим ЧП был изначально введён в 2003 году.

Ранее Трамп предложил Ираку расплатиться нефтью за военную поддержку.