​Дональд Трамп посоветовал не оказывать сопротивление полиции

Президент США Дональд Трамп заявил, что история с задержанием и гибелью афроамериканца Рэйшарда Брукса в Атланте закончилась "очень плохо", и посоветовал не оказывать сопротивление полиции.

Об этом Report передает со ссылкой на Fox News.

"Вы не можете оказывать сопротивление офицеру полиции таким образом. Это закончилось ужасным противоречием. И, посмотрите, как это закончилось? Очень плохо, очень", - заявил Трамп.

Президент также сослался на адвоката Рольфа, который со слов своего подзащитного утверждает, что в момент погони полицейский слышал звук, похожий на выстрел, и вспышку.

"Им (суду) надо во всем разобраться. Это вопрос правосудия. Надеюсь, он (Рольф – ред.) получит справедливое разбирательство. Потому что с полицией в нашей стране обходятся нечестно", - добавил Трамп.

В Атланте начались протесты из-за гибели в пятницу афроамериканца Рэйшарда Брукса при задержании полицией. Брукс, который в нетрезвом виде спал на парковке ресторана фастфуда, был задержан полицией, но стал сопротивляться, вырвал у полицейского электрошокер и пытался убежать. Полицейский Гарретт Рольф открыл огонь. Брукс умер в больнице. Прокуратура обвиняет Рольфа, которого ранее уволили из полиции, по 11 статьям, включая обвинение в убийстве.