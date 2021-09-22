Дональд Трамп подал в суд на племянницу

Дональд Трамп подал в суд на свою племянницу Мэри Трамп и газету The New York Times из-за статьи 2018 года.

Дональд Трамп подал в суд на свою племянницу Мэри Трамп и газету The New York Times из-за статьи 2018 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Экс-президент обозначил желаемую компенсацию в размере 100 млн долларов.

Трамп обвиняет племянницу в нарушении соглашения об урегулировании претензий 2001 года из-за разглашения сведений из налоговых документов, полученных ею в ходе разбирательств о наследстве отца Трампа. Согласно иску, в распоряжении Мэри Трамп оказалось более 40 тыс. страниц различных финансовых и юридических документов с "крайне чувствительной, коммерческой, частной и конфиденциальной информацией", указывает агентство.

Также Трамп обвиняет The New York Times и трех ее журналистов в попытках добиться от племянницы информации для собственной выгоды, хотя те, согласно иску, знали о запрете на разглашение.

В статье 2018 года, о которой идет речь, журналисты The New York Times попытались с помощью полученных документов опровергнуть утверждения Трампа, что он самостоятельно заработал свое состояние.