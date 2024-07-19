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Трамп официально согласился баллотироваться на пост президента от республиканцев

Трамп официально согласился баллотироваться на пост президента от республиканцев Дональд Трамп объявил о согласии баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии на ноябрьских выборах.
Другие страны
19 июля 2024 г. 07:54
Трамп официально согласился баллотироваться на пост президента от республиканцев

Дональд Трамп объявил о согласии баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии на ноябрьских выборах.

Как передает Report, об этом он сообщил выступая на национальном съезде республиканцев в Милуоки (штат Висконсин).

"Я баллотируюсь на пост президента ради всей Америки, не половины Америки. Потому что нет победы в том, чтобы выиграть для половины Америки. Так что сегодня с верой и преданностью я с гордостью принимаю ваше предложение о выдвижении кандидатом в президенты США. Спасибо", - сказал Трамп.

Отметим, что 15 июля в Милуоки начал работу съезд республиканцев. В первый день делегаты 50 штатов и федерального округа Колумбия утвердили предвыборную платформу на предстоящие четыре года, а также выдвинули Трампа и сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса кандидатами в президенты и вице-президенты от партии соответственно.

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