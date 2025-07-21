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Дональд Трамп назвал вором проармянского сенатора Адама Шифф и призвал привлечь его к ответственности

Дональд Трамп назвал вором проармянского сенатора Адама Шифф и призвал привлечь его к ответственности Президент США Дональд Трамп назвал проармянского сенатора-демократа Адама Шиффа вором, и обвинил в финансовых махинациях.
Другие страны
21 июля 2025 г. 12:18
Дональд Трамп назвал вором проармянского сенатора Адама Шифф и призвал привлечь его к ответственности

Президент США Дональд Трамп назвал проармянского сенатора-демократа Адама Шиффа вором, и обвинил его в налоговых махинациях.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в Truth Social.

"Адам Шифф – вор! Его следует привлечь к ответственности, так же как они [демократы] пытались привлечь к ответственности меня и всех остальных. Единственная разница в том, что мы были абсолютно невиновны, все это было огромным мифом", - написал он.

Трамп также поделился налоговым документом в подтверждение своих слов.

Кроме этого, Трамп в соцсети опубликовал еще один пост, в котором указал на подделку Шиффом документов для получения кредита. Президент США считает, что у Шиффа теперь из-за этого "большие проблемы". Он также подчеркнул, что сенатор должен получить тюремный срок за свои махинации.

Ранее Трамп назвал Шиффа "аферистом" из-за схемы мошенничества с ипотекой.

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Версия на английском языке Trump calls Adam Schiff a 'crook', calls to bring him to justice
Версия на азербайджанском языке Donald Tramp ermənipərəst konqresmen haqqında: Adam Şiff oğrudur və məsuliyyətə cəlb edilməlidir

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