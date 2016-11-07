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    Дональда Трампа отстранили от ведения собственной страницы в Twitter

    Микроблог Трампа в Twitter насчитывает более 13 млн подписчиков

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Советники республиканского кандидата в президенты США Дональда Трампа отстранили его от работы с собственной страничкой в Twitter.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, такое решение было принято из-за того, что миллиардер систематически использовал микроблог для очернения своих политических противников, он также предоставлял избирателям "нефильтрованный взгляд" по ряду вопросов. Микроблог Трампа в Twitter насчитывает более 13 млн подписчиков.

    По данным издания, Трамп более не контролирует свою страницу, а все сообщения готовят и выпускают его советники по прессе. 

    Напомним, выборы в США пройдут 8 ноября.  Главным конкурентом Дональда Трампа на предстоящих выборах является бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.

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