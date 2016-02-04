Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США, миллиардер Дональд Трамп вошел в список номинантов на Нобелевскую премию мира.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте телеканала CNN.

"Кандидант в президенты от Республиканской партии был номинирован на Нобелевскую премию мира в 2016 году неким таинственным покровителем, заявил Кристиан Берг Харпвикен (директор норвежского Института исследования проблем мира, ежегодно составляющий список претендентов на присуждение премии – прим.ред.)", - говорится в материале.

Среди других номинантов – греческая группа, встретившая сирийских беженцев, сбежавшая от террористов ИГ рабыня, участники переговоров, закончившие пять десятилетий гражданской войны в Колумбии, экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден и другие.