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    Дональд Туск поздравил Анджея Дуду с победой на выборах президента Польши

    Он также поблагодарил Бронислава Коморовского за хорошее и честное президентство

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Председатель Европейского совета Дональд Туск поздравил Анджея Дуду с победой на выборах президента Польши. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом он написал на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

    "Я поздравляю Анджея Дуду с победой и желаю ему успешного президентства", - отметил он, поблагодарив оставляющего свой пост действующего польского лидера Бронислава Коморовского "за хорошее и честное президентство".

    По последним данным экзит-полла, подготовленного исследовательским центром Ipsos, за Дуду во втором туре президентских выборов 24 мая проголосовали 52% избирателей. Действующего лидера Бронислава Коморовского поддержали 48% поляков. Явка, по предварительным данным, составила 56,1%.

    Официальные итоги голосования Государственная избирательная комиссия представит к утру вторника.

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