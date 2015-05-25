Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Председатель Европейского совета Дональд Туск поздравил Анджея Дуду с победой на выборах президента Польши. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом он написал на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

"Я поздравляю Анджея Дуду с победой и желаю ему успешного президентства", - отметил он, поблагодарив оставляющего свой пост действующего польского лидера Бронислава Коморовского "за хорошее и честное президентство".

По последним данным экзит-полла, подготовленного исследовательским центром Ipsos, за Дуду во втором туре президентских выборов 24 мая проголосовали 52% избирателей. Действующего лидера Бронислава Коморовского поддержали 48% поляков. Явка, по предварительным данным, составила 56,1%.

Официальные итоги голосования Государственная избирательная комиссия представит к утру вторника.