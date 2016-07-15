Дональд Трамп назвал кандидата в вице-президенты США

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп подтвердил информацию о том, что его вице-президентом и напарником на время президентских выборов станет губернатор Индианы Майк Пенс.

Как сообщает Report со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом Д.Трамп заявил в своем твиттер-аккаунте.

Ранее американские СМИ писали, что именно М.Пенс станет кандидатов в вице-президенты США, так как до этого Д.Трамп проводил переговоры с губернатором Индианы в его резиденции.

Соперница Трампа, кандидат от демократов и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон при этом еще официально не объявила о выборе своего вице-президента.